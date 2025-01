Brasil x Colômbia ao vivo: como assistir à final da Kings League

Brasil e Colômbia se enfrentam hoje, domingo, 12 de janeiro (12/01), no jogo válido pela final da Copa do Mundo na Kings League . A partida será disputada no Allianz Stadium, na Turim (IT), às 13 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo gratuita na CazeTV (YouTube e Prime Vídeo) e no canal do Gaules (Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Na sequência, foi a vez de o Brasil conquistar sua vaga. Com mais uma atuação brilhante de Kelvin Oliveira , o K9, seus rivais na última sexta-feira foram os mexicanos. Apesar de um primeiro tempo bastante truncado, o artilheiro da Kings League conseguiu se destacar ao marcar o primeiro gol do jogo.

Logo após, o México empatou com o pênalti do presidente. Porém, a partir daí, foi um show tático da comissão técnica brasileira, que aproveitou as regras do jogo, utilizando o pênalti do presidente e o uso das cartas para conquistar dois pênaltis. Ambos foram convertidos por Kelvin, que chegou a 14 gols no torneio.

Agora, as duas equipes sul-americanas alcançam a primeira final do torneio, que tem conquistado cada vez mais público. No jogo entre Brasil e México, a transmissão oficial bateu um novo recorde de telespectadores, com mais de três milhões de pessoas assistindo.

Brasil x Colômbia: onde assistir ao vivo à final da Kings League

CazeTV: YouTube e Prime Vídeo

YouTube e Prime Vídeo Gaules: Twitch

Final da Kings League: dia e horário do jogo Brasil x Colômbia

Domingo, 12 de janeiro (12/01), às 13h (horário de Brasília).