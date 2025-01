Cearense Thiago Monteiro vence francês e avança rumo ao Australian Open

Buscando a classificação para a chave principal do torneio, o brasileiro terá que superar o elga Kimmer Coopejans pela primeira vez

Após uma excelente estreia nas qualificatórias do Australian Open 2025, o cearense Thiago Monteiro segue avançando rumo à chave principal da competição. Na madrugada desta quarta-feira, 8, Monteiro se classificou para a última rodada da fase classificatória ao vencer o francês Valentin Royer, número 203 do ranking ATP, em dois sets, com parciais de 7/6 e 6/3.

Durante 1h30min de confronto, o cearense soube controlar o duelo e administrar a vantagem do oponente em alguns momentos. Thiago Monteiro, porém, saiu na frente ao vencer os principais pontos e forçar erros do francês, precisando apenas manter a superioridade.