Thiago Monteiro vence adversário e avança nas qualificatórias do Australian Open

O cearense Thiago Monteiro estreou com vitória nas qualificatórias do Australian Open 2025. Na madrugada desta terça-feira, 5, Monteiro venceu o australiano Jason Kluber, atual 336 no ranking ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6.

Durante quase duas horas de um confronto equilibrado, o tenista cearense enfrentou uma disputa equilibrada, mas garantiu participação na segunda rodada após vencer dois tie breaks. O próximo adversário de Thiago Monteiro será o francês Valentin Royer, número 203 no ranking ATP. Royer também estreou com vitória ao bater o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0.