João Fonseca vence Van Assche e chega à final do Next Gen ATP Finals

Inspirado e confiante em quadra, Fonseca — 145º do ranking — bateu o francês Luca Van Assche, 128º do mundo. O duelo terminou em 3 sets a 0, parciais de 4/2, 4/2 e 4/1.

João Fonseca, de apenas 18 anos, mostrou uma grande personalidade sob pressão e garantiu a vaga na decisão do Next Gen ATP Finals, disputado em Jeddah (Arábia Saudita). Na tarde deste sábado, o tenista brasileiro passou pela semifinal com uma vitória marcante.

Em toda a competição, Fonseca apresentou o desempenho consistente que o credenciou a alcançar as etapas decisivas. Na fase de classificação, conseguiu três vitórias e avançou como líder do Grupo Azul do evento, que reúne tenistas com até 21 anos.