Fortaleza BC vence Unifacisa em duelo nordestino e se recupera no NBB

Lance do jogo Unifacisa x Fortaleza Basquete Cearense, na Arena Unifacisa, pelo NBB / Crédito: Gabriella Tayane/ Basquete Unifacisa

Após três derrotas consecutivas, o Fortaleza Basquete Cearense se reabilitou no NBB ao bater a Unifacisa-PB por 81 a 77, em confronto nordestino disputado na noite desta quinta-feira, 19, na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB). O último triunfo do Carcalaion tinha sido no dia 6 deste mês, sobre o Mogi, por 76 a 69. Depois disso, foi derrotado por São José-SP, Corinthians e Pinheiros-SP e caiu para a última posição da competição nacional por aproveitamento, posição que deixou após o triunfo no duelo regional.

O time cearense agora terá um breve intervalo no calendário antes de voltar às quadras para enfrentar o Caxias do Sul-RS, no próximo dia 27, às 20 horas, em território gaúcho, no penúltimo compromisso do ano. Será um confronto direto na parte de baixo da tabela do NBB.

Unifacisa-PB x Fortaleza BC: o jogo Superior, o Fortaleza BC largou na frente desde o início do jogo e não permitiu reação dos donos da casa, fechando o primeiro quarto com vitória parcial por 24 a 16. O segundo período foi um pouco mais equilibrado (25 a 19 para os cearenses), mas a vantagem tricolor se manteve. Os times foram para o intervalo com o placar de 49 a 35 para o Carcalaion. Na volta para a segunda metade do confronto, a Unifacisa ensaiou uma reação e dominou o terceiro quarto, ganhando por 19 a 8 e encostando na contagem geral, com apenas três pontos de diferença: 57 a 54 para o Fortaleza BC, que usou o susto como lição para a etapa final.