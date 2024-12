Tejuçuoca recebe primeiro festival de escalada do Ceará

/ Crédito: Reprodução/Instagram Go Up Festival

O Parque Ecológico Furna dos Ossos, em Tejuçuoca, microrregião do Médio Curu do Ceará, será palco do primeiro festival de escalada do Estado. O evento chamado 'Go Up Festival' irá ocorrer entre os dias 6 e 8 de dezembro e deverá reunir dezenas de escaladores de diferentes níveis na cidade.

O momento organizado pela Go up adventures contará não somente com atividades nas paredes de pedra do parque, mas também com show da banda #TBT e oficinas para iniciantes sobre técnicas de escalada, nós, primeiros socorros em áreas remotas e geotrilha pelas furnas e trilhas do parque.