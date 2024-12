Cearense Juliana dos Santos conquista Circuito Brasileiro de Surfe 2024

A cearense Juliana dos Santos sagrou-se campeã do Dream Tour, o Circuito Brasileiro de Surfe 2024, neste domingo, 1º de dezembro, em São Conrado, Rio de Janeiro. Embora eliminada ainda na primeira fase da última etapa, sua consistência ao longo da temporada, com vitórias nas etapas anteriores, garantiu o título antecipado.

Na etapa final do Dream Tour, a campeã foi Tainá Hinckel, que brilhou com as melhores notas do dia e superou Laura Raupp na decisão, marcando 14.33 contra 10.50.