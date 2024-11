Campeão, Max Verstappen conquista pole position no GP do Catar

O Grande Prêmio do Catar acontece neste domingo, às 13 horas (de Brasília), no Circuito Internacional de Lusail, em Doha

Já campeão, o holandês Max Verstappen conquistou a pole position do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste sábado. O piloto da Red Bull superou George Russel (Mercedes) na última volta e garantiu a primeira posição no grid de largada.

Depois de decepcionar na corrida sprint, terminando apenas na 8ª colocação, Max Verstappen foi o mais rápido no Q2 e Q3 e conquistou sua 41ª pole position na carreira e nona na temporada, a primeira desde o Grande Prêmio da Áustria, em junho.