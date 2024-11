Cearense Silvana Lima cai, e Larissa dos Santos avança na 4ª etapa do Brasileiro de Surfe

Silvana Lima e Larissa dos Santos são as mulheres cearenses da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Surfe. Crédito: David Castro/CBSurf

A surfista cearense Silvana Lima se despediu da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Surfe na tarde desta quinta-feira, 28, ao ser superada em 13.17 a 6.67 pela catarinense Tainá Hinckel. Com a eliminação, ela também se despede da busca pelo título nacional em 2024. O embate entre as duas brasileiras que disputaram as duas últimas Olimpíadas — tendo Hinckel atuado em Paris-2024 e Lima em Tóquio-2020 — ocorreu na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Na primeira fase, em um embate entre Tainá Hinckel, Silvana Lima e Jéssica Biana, a cearense avançou na segunda colocação com 7.00. Tainá ficou na primeira posição com 9.63.

Na segunda fase, as duas classificadas se enfrentaram e a jovem catarinense conseguiu aproveitar melhor as poucas opções oferecidas pelas condições do mar, o que a fez seguir na busca pelo bicampeonato consecutivo da Dream Tour. Tainá irá enfrentar Sophia Gonçalves, de São Paulo.