Copa do Brasil de Pickleball chega a Fortaleza: saiba mais sobre o esporte

Fortaleza sedia Copa do Brasil de Pickleball Crédito: Divulgação

Entre os dias 15 e 17 de novembro, Fortaleza será palco da Copa do Brasil de Pickleball, no Círculo Militar. Esta será a primeira vez que o torneio será realizado no Nordeste, com a participação de atletas de dez estados. Antônio Carlos, presidente da Federação Cearense de Pickleball e vice-presidente da Confederação Brasileira, concedeu uma entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e destacou a importância de trazer o evento para o Ceará.

"Na semana passada, realizamos a segunda etapa do circuito cearense, com cerca de 75 inscritos. O torneio foi um sucesso. A competição aconteceu no Porto das Dunas, e estamos sempre buscando diversificar os locais dos torneios para promover ainda mais o esporte", completou. Ao todo, são esperados 70 competidores, representando dez estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Como será o torneio? O campeonato será disputado no sistema de duplas, com cada equipe entrando em quadra duas vezes. Para ser eliminada, uma dupla precisa ser derrotada duas vezes, sendo que o torneio contará com um chaveamento principal e uma repescagem.

No entanto, as duplas que caírem para a repescagem ainda terão a chance de conquistar o título. Para isso, precisarão vencer um jogo contra outra dupla eliminada e, em seguida, enfrentar os vencedores da chave principal na final. Na decisão, a dupla que, teoricamente, estaria eliminada precisará vencer duas vezes os adversários que permaneceram no lado principal do torneio para se tornar campeã. Já a dupla da chave principal precisa de apenas uma vitória para ser coroada campeã. O que é Pickleball? O pickleball é um esporte de raquete que combina elementos de tênis, badminton e tênis de mesa. É jogado com uma bola de plástico perfurada e raquetes menores, chamadas "paddles". O objetivo é fazer a bola passar por cima de uma rede, no campo adversário, de maneira semelhante ao tênis, mas com regras mais simples e um campo menor.

O jogo começa com um saque feito por baixo, e a bola deve quicar uma vez de cada lado da quadra antes que os jogadores possam realizar golpes no ar. Há uma área chamada "zona de não-voleio" ou "kitchen", localizada perto da rede, onde os jogadores não podem realizar batidas no ar, o que torna o jogo mais estratégico e dinâmico. A pontuação segue o sistema tradicional do tênis, mas as partidas geralmente vão até 11 ou 15 pontos, sendo necessário uma vantagem de dois pontos para vencer.