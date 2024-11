Dupla com cearense vence categoria do campeonato nacional de rali

Com um trajeto impressionante, a dupla somou 99 pontos totais, vencendo três das quatro etapas realizadas na competição. De acordo com a Lauro e Pedro, a resistência e confiabilidade do Buggão preparado pela equipe foi a chave do sucesso da dupla na trajetória.

O piloto paulista Pedro Queirolo e o navegador cearense Lauro Sobreira conquistaram no mês passado o título da categoria Ultimate Brasil (UBR) — exclusiva para veículos fabricados no Brasil — do Campeonato Brasileiro de Cross Country , uma competição de rali. Pilotando um Giaffone Buggy V8, preparado pela equipe RMattheis, a dupla competiu junta pela primeira vez.

“Estamos muito felizes com a vitória no campeonato brasileiro de rali. Apesar do Buggão ser um carro nacional com tração 4x2, conseguimos vencer os ralis de Araxá (MG), Barretos (SP), Jalapão (TO) e uma especial do Rally dos Sertões, garantindo o título”, completou Pedro Queirolo.

Na equipe RMattheis, que acumula títulos no Rally desde 2020, um dos pilares para veículos resistentes é a constante revisão. Engneheiro da RMattheis, Athos Seiberlick explica o trabalho da equipe durante o campeonato.

“A nossa experiência no desenvolvimento do Buggão nos permitiu eliminar diversos pontos críticos do carro ao longo dos anos. O nível de confiabilidade que atingimos foi tão elevado que, neste ano, só não completamos duas corridas. Para mim, Cross Country não é apenas uma prova de velocidade, mas também de resistência. Além disso, soubemos aproveitar os pontos fortes do equipamento. O Buggy se destaca em lombas devido ao seu curso de suspensão e pneus maiores; por isso, buscamos tirar proveito dos trechos com muitos saltos e longas retas”, comentou Seiberlick.