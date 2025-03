Conmebol erra sorteio e coloca Vitória em dois grupos da Sul-Americana

Um momento inusitado chamou a atenção durante o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, nesta segunda-feira, 17, na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai. O Vitória, representante nordestino no torneio, teve seu nome repetido em dois grupos: B e D.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na realidade, o clube sorteado para o grupo B foi o Atlético Grau, do Peru. No entanto, quando chegou a vez do Vitória, ele não poderia ser alocado no grupo D, que já contava com o Grêmio, pois o regulamento da competição impede que equipes do mesmo país fiquem na mesma chave.