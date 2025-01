Veja vídeo: relembre os golaços de Neymar pelo Santos

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. Antes mesmo do anúncio oficial do clube, o presidente da equipe, Marcelo Teixeira, divulgou um vídeo em sua conta no Instagram confirmando o retorno do craque mundial.

Cria da base do Santos, Ney foi alçado ao profissional em 2009 e permaneceu no clube até 2013, quando foi vendido para o Barcelona. No Peixe, o craque colecionou títulos, como o Tricampeonato Paulista e a Libertadores, e gols memoráveis.