Santos prepara anúncio de Neymar e planeja apresentação no Pacaembu e na Vila

Atacante Neymar com a taça do Campeonato Paulista 2024 na final Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro / Crédito: João Loureiro/Ag. Paulistão

O sonhado retorno de Neymar ao Santos está cada vez mais perto. Com o atacante livre para formalizar seu vínculo, o time alvinegro já pensa em promover uma apresentação em grande estilo, com eventos no Estádio do Pacaembu e também na Vila Belmiro. Na noite da última segunda-feira, 27, por meio de post no X, o Al-Hilal confirmou a rescisão do contrato de Neymar, antes válido até o dia 30 de junho de 2025. Oficialmente livre do time saudita, o atacante é esperado nos próximos dias para assinar com o Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O clube alvinegro ainda não definiu a programação, mas planeja fazer a apresentação de Neymar à torcida já nesta quinta-feira, no Pacaembu — devidamente reformado, o estádio recebeu a final da Copinha no último fim de semana. Na sequência, no mesmo dia, ele também seria saudado pelos santistas na Vila Belmiro. Dos camarotes da Vila, Neymar deve acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo, às 20h30min (de Brasília) deste sábado, 1º, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A reestreia pode ocorrer diante do Botafogo-SP, às 19h15min do dia 5 de fevereiro, também na Vila, pela sétima rodada do Estadual. Aos 32 anos de idade, Neymar vem de uma passagem decepcionante pelo Al-Hilal. O atacante brasileiro retornou de grave contusão no joelho em outubro do ano passado, mas sofreu lesão muscular na coxa logo no segundo jogo, o que gerou novo afastamento.