Grêmio anuncia a saída do técnico Renato Gaúcho

Após mais de dois anos, terminou a quarta passagem de Renato Gaúcho no comando técnico do Grêmio. O Imortal anunciou na tarde desta segunda-feira a saída do treinador, que não terá o vínculo renovado para a temporada de 2025.

Renato Gaúcho é o treinador que mais comandou o Grêmio na história do clube. A quarta passagem do técnico terminou após dois anos e três meses, com 141 jogos. Neste período, o comandante conquistou dois títulos do Gauchão, com 57% de aproveitamento: 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas.