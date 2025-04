Fortaleza x Racing ao vivo pela Copa Libertadores; siga transmissão

Com a confiança renovada após estrear com vitória no Brasileirão, o Fortaleza muda o foco para um novo e importante compromisso, agora internacional: a Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h30min, diante do tradicional Racing-ARG, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici terá mais uma daquelas "noites de Copa" para escrever em sua história. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Racing ao vivo: ouça via Youtube