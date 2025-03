Fortaleza x CRB ao vivo pela Copa do Nordeste; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 26, às 21h30min, na Arena Castelão (CE), em partida pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Há três partidas sem vencer e sob pressão maior depois do vice do Campeonato Cearense, o Fortaleza tenta amenizar o clima turbulento às vésperas da estreia no Brasileirão e quer dar um respiro com uma vitória sobre o CRB-AL, na noite desta quarta-feira, 26, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, pela sétima e última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x CRB ao vivo: ouça via Youtube