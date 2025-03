Sousa x Fortaleza ao vivo pela Copa do Nordeste; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 19, às 21h30min, no estádio Marizão (PB), em partida da sexta rodada da Copa do Nordeste 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Vivendo um momento de pressão, o Fortaleza quer afastar as lembranças da derrota no Clássico-Rei do final de semana passado para tentar dar início a uma nova etapa nesta temporada. O primeiro adversário no caminho da almejada retomada é o Sousa-PB, equipe que o Leão do Pici enfrenta nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, no Estádio Marizão, na cidade de Sousa, na Paraíba, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Sousa x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube