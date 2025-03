Sousa-PB x Fortaleza pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, no Estádio Marizão, na cidade de Sousa, na Paraíba, pela sexta rodada da Copa do Nordeste

Vivendo um momento de pressão, o Fortaleza quer afastar as lembranças da derrota no Clássico-Rei do final de semana passado para tentar dar início a uma nova etapa nesta temporada. O primeiro adversário no caminho da almejada retomada é o Sousa-PB, equipe que o Leão do Pici enfrenta nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, no Estádio Marizão, na cidade de Sousa, na Paraíba, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Sousa-PB x Fortaleza pelo Nordestão 2025: como chega o Dino

Rival do Leão, o Sousa-PB, ainda que seja o lanterna do Grupo A, tem chance de avançar na Copa do Nordeste. O time paraibano tem três pontos somados, ou seja, três a menos que o CRB (4º). Considerando confrontos pelo Nordestão, Paraibano e Copa do Brasil, o Dino acumula oito jogos consecutivos sem triunfo, embora tenha se classificado para a final do Estadual no domingo passado após disputa nos pênaltis.

Sousa-PB x Fortaleza pelo Nordestão 2025: como chega o Leão

Em meio à fase técnica em baixa do time comandado por Vojvoda, a campanha do Tricolor na Lampions tem sido mediana. O escrete vermelho, azul e branco ocupa a terceira posição do Grupo A, com nove pontos conquistados, três a menos que o líder Sport. Na rodada passada, o Leão goleou os reservas do Ferroviário por 4 a 0, resultado que deixou o clube cearense em situação confortável dentro do G-4.



O Fortaleza, inclusive, pode confirmar a classificação à fase mata-mata com uma rodada de antecedência. Para isso, basta um triunfo por qualquer placar diante do Sousa, resultado que garante, também, a segunda colocação do Grupo A, já que o Sport (1º) e o Vitória (2º) fazem confronto direto. Caso o Leão cearense empate, precisará torcer para que o duelo entre Altos-PI (5º) e Moto Club-MA (6º) termine igualado.