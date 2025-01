Kuscevic e Rossetto são desfalques em duelo contra o Horizonte

O jogo entre o Leão e o Galo começará às 16h30min no estádio Domingão. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2025

A equipe tricolor não irá contar nessa partida com Matheus Rossetto, Benjamín Kuscevic e Diogo Barbosa para o duelo contra o Galo do Tabuleiro.

O Fortaleza terá três desfalques contra o Horizonte, neste sábado, 25, às 16h30min, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Domingão.

O zagueiro chileno e o volante continuam sob cuidados do departamento médico, assim como no confronto contra o Moto-Club. Kuscevic teve uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Matheus Rossetto apresenta um desconforto muscular na panturrilha direita.

Assim como no duelo pela Copa do Nordeste, onde Vojvoda optou por deixar Felipe Jonatan fora dos relacionados, outro lateral esquerdo ficou fora de combate contra o Horizonte. Diogo Barbosa, titular no confronto passado, está fora do jogo de hoje.

Ausências de nomes como Lucero, Pol Fernandez, Lucas Sasha, Eros Mancuso e Marinho se dão pelo fato do próximo compromisso tricolor ser nesta segunda-feira, 27. Por isso, alguns atletas que jogaram contra o Moto-Club e devem atuar contra o Cariri foram poupados deste duelo.