Fortaleza x Moto Club ao vivo pela Copa do Nordeste 2025; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 23, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Após realizar boa parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, o Fortaleza terá, nesta quinta-feira, 23, o primeiro contato com a torcida tricolor em 2025. O esperado encontro acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, às 19 horas, contra o Moto Club-MA, em partida que marca a estreia do Leão do Pici no ano e também na atual edição da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Moto Club ao vivo: ouça via Youtube