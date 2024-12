Fortaleza finaliza Brasileirão com 31,9 mil torcedores em média de público

O Fortaleza finalizou na tarde deste domingo, 8, a participação em mais uma Série A do Brasileirão com casa cheia. Com 51.386 torcedores presentes na vitória em 3 a 0 do time diante do Internacional na Arena Castelão, o Tricolor do Pici fecha a competição com uma média de 31.934 torcedores presentes nos 19 jogos como mandante no certame nacional.

Ao todo, mais de 606.743 torcedores passaram pelo Gigante da Boa Vista e pelo estádio Presidente Vargas em jogos do Leão na Série A. As partidas com o maior número de pessoas ocorreram diante do Flamengo, com 57.624 torcedores presentes, e do Corinthians, com 51.297 pessoas no local. Já o jogo que menos rendeu público foi o embate diante do Athletico-PR por ter ocorrido excepcionalmente no PV.