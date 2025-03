Embaixada do Flamengo em Fortaleza vai promover evento com presença de Zico, em abril

Ex-jogador Zico autografa camisa do Flamengo / Crédito: Paulo Paiva/ Press Foto Club//Confut Sudamericana

No próximo mês, os torcedores do Flamengo que moram em Fortaleza viverão um momento único: a presença de Zico, o maior ídolo da história rubro-negra, na capital cearense. O eterno camisa 10 da Gávea participará de um evento promovido pela Embaixada Fla-Fortal no dia 15 de abril, às 19 horas, no Iguatemi Hall. A iniciativa é vista pelos flamenguistas cearenses como um verdadeiro motivo de orgulho, conforme destacou o presidente da Fla-Fortal, Rosario Barata, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

"Para a gente, é um orgulho muito grande estar trazendo esse ídolo mundial. Ele não é unanimidade apenas na torcida do Flamengo, mas também na seleção brasileira e no Japão, onde é endeusado e ajudou a desenvolver o futebol no país. Além disso, tem toda a sua história, sua carreira, sua integridade. Nossa torcida está completando 18 anos de existência em agosto", disse o líder do grupo.

De acordo com inúmeros institutos de pesquisa, o clube carioca possui a maior torcida do Brasil. Muito disso se deve à fase vitoriosa da equipe nos anos 1980, quando, capitaneados por Zico, conquistaram títulos como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Essa fase gerou uma grande identificação dos torcedores com o clube e com o ex-jogador, fazendo com que o número de rubro-negros aumentasse significativamente. Rosario falou sobre a realização do sonho de muitos flamenguistas que se tornaram adeptos do time por causa do "Galinho".