Corinthians confirma holandês Memphis Depay como novo camisa 10

Atacante Memphis Depay comemora gol no jogo Corinthians x São Bernardo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista 2025 / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Agora é oficial: Memphis Depay é o mais novo camisa 10 do Corinthians. Nesta quarta-feira, 12, o clube alvinegro anunciou o novo número do atacante holandês.

Contratado em setembro do ano passado, Memphis chegou ao Timão com a camisa 94. O contrato do Corinthians com o jogador, entretanto, previa que ele podia utilizar a 10, que tinha Rodrigo Garro como dono. O argentino, agora, ficou com a número 8.

Apesar de oficializada nesta quarta, a troca da numeração já não era novidade. Isso porque o Corinthians confirmou o novo número de Garro no último sábado, 8, e, assim, Memphis ficou com a 10. O argentino, inclusive, admitiu ter ficado chateado com a situação. Já Depay revelou no último domingo, 9, após a vitória sobre o São Bernardo, que a camisa 10 era um desejo pessoal seu antes mesmo de chegar ao Brasil. O holandês ainda disse que conversou com Garro e explicou a situação para seu companheiro de equipe.