Veja como ficou o Campeonato Cearense após a primeira rodada

A temporada de 2025 do Campeonato Cearense começou nesse fim de semana. Protagonizando jogos com diversos gols, todos os participantes entraram em campo pela primeira rodada do Manjadinho, com exceção Fortaleza e Cariri, que realizarão o jogo apenas na segunda-feira, 27, tendo em vista que o Tricolor estava em pré-temporada nos Estados Unidos.

O destaque da rodada ficou para as equipes do grupo A, que venceram os adversários da chave B. Assim, os times do segundo grupo já irão para a segunda rodada pressionados a reverter a desvantagem.

Ceará 2 x 1 Tirol

O jogo que abriu o Manjadinho aconteceu no sábado, 18, entre o atual campeão cearense e o estreante no certame. No Presidente Vargas, as equipes disputaram um duelo equilibrado, com vantagem para o Vovô no primeiro tempo. Criando boas jogadas pelo lado esquerdo, o Ceará teve Pedro Henrique, autor do primeiro gol, como destaque do plantel. O Tirol, por sua vez, viu o meia Soares brilhar no segundo tempo e diminuir a vantagem do Alvinegro.

Iguatu 0 x 1 Maracanã

No segundo confronto da rodada, o Maracanã surpreendeu ao vencer o Iguatu no Morenão. Mesmo com o magro placar, o time metropolitano controlou o duelo contra o Azulão do Centro-Sul e saiu à frente com gol de Luis Soares. Entretanto, foi o goleiro Rayr Miller que se destacou na partida ao fazer excelentes defesas e ajudar a manter a vantagem do Alviceleste cearense.

Floresta 3 x 1 Barbalha

Ao ver o Barbalha abrir o marcador aos 15 minutos de jogo, o Floresta contou com a inspiração do atacante Ruan, que entrou na metade do segundo tempo e marcou dois gols para o Lobo da Vila, estreando com uma vitória de virada.