Ferroviário é derrotado pelo Osasco e está eliminado da Copinha 2025

O Ferroviário está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A eliminação do Tubarão da Barra ocorreu nesta segunda-feira, 6, após uma derrota por 1 a 0 diante do Audax Osasco em partida realizada no estádio José Liberatti, em Osasco, São Paulo, pela segunda rodada do maior torneio de base do Brasil.

A derrota foi sacramentada ainda no primeiro tempo quando Michelangelo, da equipe paulista, marcou aos 35 minutos. Apesar de tentar buscar a reversão do resultado, o time cearense não conseguiu sequer acompanhar a igualdade. O resultado colocou o grupo coral na lanterna do grupo 17, já que em dois jogos foram contabilizados duas derrotas.