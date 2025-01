Com dois a menos, Tirol segura empate heroico diante da Ferroviária na Copinha

Equipe cearense teve dois atletas expulsos no segundo tempo, mas conseguiu manter a igualdade sem gols no maior torneio de base do país

Apesar da grande vantagem por parte do segundo tempo, a Ferroviária não conseguiu balançar as redes e termina a rodada na segunda colocação do grupo 7 com quatro pontos. O Santos é o líder com seis e o Tirol ocupa a 3ª posição com o primeiro ponto somado. O lanterna do chaveamento é o Jaciobá, que ainda não conseguiu somar qualquer ponto.