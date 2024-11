Ceará e Fortaleza avançam e farão Clássico-Rainha na final do Estadual Feminino

A decisão pela taça do Campeonato Cearense Feminino será em jogo único, com data e local ainda a ser divulgado pela FCF

A classificação das Leoas já havia sido praticamente garantida na partida de ida, quando a equipe venceu o Crato por 13 a 0 no Estádio Inaldão, em Barbalha. Agora, como mandante, a equipe do Pici não deu brecha para o azar e venceu novamente por um placar elástico. No agregado, o confronto terminou 30 a 0 a favor das tricolores.

Os jogos da volta das semifinais do Campeonato Cearense Feminino foram disputados nesta quarta-feira, 20. De um lado da chave, o Fortaleza aplicou uma sonora goleada no Crato, vencendo por 17 a 0, enquanto o Ceará avançou na disputa por pênaltis contra o R4, em uma partida repleta de emoção.

O cenário do Ceará, no entanto, não foi tão simples quanto o do rival. O R4, assim como o Fortaleza, também chegou à semifinal com campanha impecável, com quatro vitórias em quatro jogos na fase de grupos. No confronto de ida, as Meninas do Vozão, atuando em casa, levaram a melhor e triunfaram por 2 a 0. O placar foi devolvido pelo time de Juazeiro no Estádio Inaldão.

Com o 2 a 2 no agregado, a decisão pela vaga precisou ser definida nas penalidades. Repleta de drama e emoção, a goleira alvinegra Taína brilhou ao defender três cobranças do R4, tornando-se a grande heroína da equipe de Porangabuçu. O Alvinegro venceu por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

Agora, garantidos na decisão, Ceará e Fortaleza se enfrentarão em jogo único, com data e local a serem confirmados pela Federação Cearense de Futebol.