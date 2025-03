Escalação: como Ceará e Confiança vão a campo pela Copa do Brasil

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam hoje, 12, às 21h30min, na Arena Castelão (CE), em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Ceará e Confiança se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de março (12/03), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil . A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Ceará