Ceará x CSA ao vivo pela Copa do Nordeste; siga transmissão

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 5, em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste de 2025. Após estrear com derrota, o Vovô encara o CSA-AL, a partir das 21h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do torneio regional, em busca do resultado positivo para subir na tabela de classificação e chegar embalado para o primeiro Clássico-Rei do ano. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

Ceará x CSA ao vivo: ouça via Youtube