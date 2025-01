Confusão generalizada é registrada em treino aberto do Ceará

Durante o treino aberto do Ceará, realizado na tarde deste sábado, 11, no Estádio Presidente Vargas, uma confusão generalizada se iniciou entre os torcedores do Setor Azul da arquibancada. A confusão durou pouco mais de cinco minutos e só foi apaziguada após intervenção dos policiais militares presentes no local.

Com a presença dos agentes de segurança no setor, o tumulto deu espaço à correria e dispersão dos torcedores. Apesar do grande tumulto, o momento não deixou feridos.