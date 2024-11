Ceará x America-MG: Saulo decide novamente e acesso à Série A fica próximo

Assim como ocorreu em 2009, o Ceará terá a chance de garantir o acesso à Série A 2025 em Campinas-SP. Esse cenário ocorre devido a vitória do time alvinegro por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 18, testemunhada para 62.000 pessoas, que encheram as arquibancadas da Arena Castelão.

Agora, a situação ficou favorável. Basta uma vitória simples, diante do Guarani, no próximo domingo, 24, às 18h30min, contra o Guarani-SP, que o time estará de volta à elite do futebol brasileiro após duas temporadas.