Atlético encerra preparação e tem dúvida na escalação contra o Flamengo

Técnico Gabriel Milito deve colocar Arana novamente na lateral esquerda e Rubens no banco. Brigam por uma vaga Zaracho, Bernard e Kardec

O Atlético-MG encerrou, neste sábado (9), a preparação para o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo (10) neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O técnico Gabriel Milito comandou a última atividade antes da grande final.

O treino do Galo na manhã deste sábado foi fechado. O treinador também deu ênfase às cobranças de pênaltis. Afinal, a taça da competição mata-mata pode ser decidida na marca da cal. O elenco vai dormir no hotel da Cidade do Galo e deixa o local direto para a Arena MRV para o duelo contra o Rubro-Negro.

