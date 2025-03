CBF detalha tabela da última rodada do Grupo A do Nordestão e data de Bahia x Ceará

Fortaleza e Ferroviário encerram fase de grupos do torneio regional na próxima quarta-feira, 26, com jogos na Capital; Vovô visita o Esquadrão no mesmo dia em partida atrasada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quinta-feira, 20, a data dos jogos da última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. A entidade definiu também a nova data de Bahia x Ceará, pela chave E, que ainda não terá a disputa da rodada final já que há jogos atrasados.

Os quatro confrontos do Grupo A serão na próxima quarta-feira, 26, às 21h30min. O Fortaleza recebe o CRB na Arena Castelão, e o Ferroviário encara o Sousa-PB no Estádio Presidente Vargas. O Leão é o terceiro colocado da chave, com nove pontos, enquanto o Tubarão está na oitava posição, com quatro.