CBF detalha tabela da 6ª rodada da Copa do Nordeste; veja jogos dos cearenses

Ferroviário visita o CRB no Rei Pelé, Ceará recebe a Juazeirense-BA e o Fortaleza mede forças com o Sousa-PB. Partidas serão na próxima semana

Do trio cearense, o Ferroviário vai ser o primeiro a entrar em campo. Na terça-feira, 18, o Tubarão da Barra visita o CRB-AL, às 21h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Já na quarta-feira, 19, tanto Ceará quanto Fortaleza vão jogar. O Vovô recebe a Juazeirense-BA, a partir das 19 horas, na Arena Castelão. Às 21h30min, o Leão visita o Sousa-PB, no Estádio Marizão, no interior da Paraíba.

A sétima e última rodada do Nordestão está prevista para o dia 26 deste mês. As partidas devem ocorrem no mesmo horário, já que definirão classificação para as quartas de final e os confrontos do mata-mata.

Fortaleza e Ferroviário são os representantes do futebol cearense no Grupo A do torneio regional. O Tricolor é o terceiro colocado, com nove pontos, e o time coral está na sétima posição, com quatro. Já na chave B, o Ceará está em terceiro lugar, com sete pontos — o Vovô tem um jogo atrasado, diante do Bahia, ainda sem data marcada.