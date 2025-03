Ceará x América-RN ao vivo pela Copa do Nordeste; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 6, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas (CE), em partida da quinta rodada da Copa do Nordeste 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Focado em encaminhar sua vaga na fase mata-mata da Copa do Nordeste, o Ceará vai medir forças contra o América-RN nesta quinta-feira, 6, às 19 horas (horário de Brasília). Vizinhos de Estado, os times se enfrentarão no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em duelo da quinta rodada da Copa do Nordeste de 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Ceará x América-RN ao vivo: ouça via Youtube