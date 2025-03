Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Janeudo, atacante do Ferroviário, tenta passe enquanto é cercado por jogadores do Fortaleza / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Pela segunda vez consecutiva no intervalo de cinco dias, Fortaleza e Ferroviário voltam a se encontrar nesta quarta-feira, 5, às 19 horas (horário de Brasília). Desta vez, os times se enfrentarão na Arena Castelão, em jogo da quinta rodada da Copa do Nordeste de 2025. No duelo, o Leão do Pici almeja encerrar um jejum de quatro partidas seguidas sem vencer. Além disso, a busca pelo triunfo também se justifica pela situação do time no certame. Atualmente, o Tricolor é o terceiro lugar do Grupo A, com seis pontos. Em caso de vitória, a vaga no mata-mata fica encaminhada.



Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: como chega o Leão Em má fase, o Fortaleza encara o Clássico das Cores como uma oportunidade para findar a sequência de maus resultados. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Tricolor do Pici até melhorou sua performance diante do próprio Ferroviário no confronto do último sábado, 1º, válido pela ida das semifinais do Campeonato Cearense, mas ainda segue longe do esperado. Diante de um calendário que vai se intensificar nos próximos dias, o treinador argentino pode promover alterações importantes na equipe titular. A tendência é que ele mantenha o 3-5-2 como esquema tático para povoar o meio-campo e, consecutivamente, aumentar o poderio ofensivo pelos corredores. Porém, para montar a onzena inicial, Vojvoda também terá que superar desfalques importantes. Ao todo, quatro atletas são dúvidas para o embate: Brítez, Kayzer, Marinho e Mancuso. Os três primeiros ficaram de fora do jogo de sábado devido a lesões, já o último precisou deixar o campo após dores no joelho.

Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: como chega o Tubarão Assim como o time do Pici, o Ferroviário também tem como principal meta vencer o rival. Porém, por conta da longa sequência de jogos entre Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, não é descartado que o técnico Tiago Zorro utilize uma equipe alternativa em campo. De toda forma, a tendência é que o time siga com a segurança defensiva dos últimos duelos. Com uma linha formada por cinco jogadores, o setor tem performado bem. Na temporada, o Tubarão soma seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 15 confrontos. Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: os destaques do jogo No Leão do Pici, Moisés tende a ser escalado como titular para o confronto e pode fazer a diferença durante os 90 minutos. O camisa 21 acumula nove jogos em 2025, com dois gols marcados. Do lado do Tubarão, o destaque deve ficar por conta do volante Gharib, que é peça essencial na funcionalidade da equipe devido ao seu equilíbrio e dinâmica.

Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: retrospecto O Fortaleza vem ostentando bom retrospecto recente ante ao Ferrão. Ao todo, o time tricolor soma oito jogos de invencibilidade (quatro vitórias e quatro empates). O retrospecto total também aponta vantagem tricolor: em 85 partidas, são 44 triunfos do Fortaleza, 25 empates e 16 resultados positivos do Ferroviário. Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: análise de Rangel Diniz "Depois do primeiro dos três confrontos entre as duas equipes no intervalo de três jogos, alguns pontos ficaram evidentes. Vojvoda ainda tem muitas duvidas quanto ao que quer ter de "novo" no Fortaleza, enquanto Zorro tem convicções mais estreitas. Ambas as equipes podem ter escalações alternativas por conta do duelo do próximo fim de semana, mas o diálogo em campo deve ser o mesmo: um Fortaleza que tenta se provar voltar a vencer, contra um Ferroviário inteligente e atento aos erros do adversário", avaliou o jornalista.

Fortaleza x Ferroviário pelo Nordestão 2025: provável escalação Fortaleza 3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gastón Ávila; Pikachu (Martínez), Matheus Rossetto, Zé Welison, Pochettino e Diogo Barbosa; Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda Ferroviário