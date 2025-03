Mosaicos, provocações e bandeirinhas: veja festa das torcidas antes da final do Cearense

As torcidas de Ceará e Fortaleza fizeram a festa antes do segundo jogo da decisão do Campeonato Cearense, deste sábado, 22. Os torcedores que estiveram presentes na Arena Castelão se utilizaram de bandeiras e diversos adereços antes da bola rolar.

Do lado alvinegro, mandante deste segundo confronto, um mosaico de papel escrito "Respeita teu pai", além de outros dois bandeirões e dois mosaicos 3D deram as credenciais do que seria a festa do Vovô.