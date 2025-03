Ceará x Maracanã pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

O meio-campista Rômulo em sua estreia como titular contra o Maracanã / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Com larga vantagem no placar agregado, o Ceará recebe o Maracanã neste domingo, dia 9, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), para o duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Alvinegro pode perder até por dois gols de diferença que, ainda assim, garante classificação à final do certame estadual. Ceará x Maracanã pelo Cearense 2025: como chega o Vovô Além do bom placar conquistado no confronto de ida, o Vovô vive uma ótima fase na temporada, o que torna a missão do Maracanã mais complicada. São nove jogos de invencibilidade da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, período em que o Ceará obteve oito vitórias e um empate. Considerando todos os jogos que disputou em 2025, a equipe de Porangabuçu perdeu uma única partida, por 1 a 0, para o Náutico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro fator relevante é o momento defensivo do Ceará. Além de não ter sofrido gols nos últimos três jogos, o Alvinegro não foi vazado mais de uma vez em nenhuma partida em 2025 – foram apenas cinco tentos sofridos em 11 duelos. Ou seja, para desbancar o Vovô, o Maracanã precisa fazer algo que nenhum outro time conseguiu até agora neste ano.

Apesar de reconhecer a boa vantagem que o Ceará possui, o meio-campista Lourenço, titular e capitão do time, pregou cautela quanto ao confronto. Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira passada, o camisa 97 ressaltou que ainda não tem “nada resolvido” e que o time preto-e-branco precisa entrar “focado, ligado e respeitando” o Maracanã. Ceará x Maracanã pelo Cearense 2025: como chega o Azulão A missão do Maracanã é muito difícil. Para manter vivo o sonho da classificação inédita à final do Campeonato Cearense, o Azulão precisa vencer por, no mínimo, três gols de diferença, resultado que levaria a disputa aos pênaltis. Essa diferença de tentos, entretanto, é uma façanha que nenhum time conseguiu contra o Ceará nesta temporada. Ceará x Maracanã pelo Cearense 2025: os destaques do jogo No Alvinegro, o nome do centroavante Pedro Raul está em evidência. O atacante, desde que chegou ao Vovô, atuou em duas partidas e participou diretamente de três gols, sendo duas bolas na rede e uma assistência. Os holofotes estão voltados para o camisa 9 alvinegro.



Do lado do Maracanã, o goleiro Rayr em sido peça importante na temporada. Além dele, Patuta e Luís Soares também figuram como destaques do Azulão. Ceará x Maracanã pelo Cearense 2025: retrospecto O retrospecto de jogos entre as equipes ainda é curto, mas com soberania do Ceará. Foram três jogos na história, com duas vitórias do Vovô e um empate. Ceará x Maracanã pelo Ceará 2025: análise de Victor Barros "A ida vencida de forma justa pelo Ceará por 3 a 0 garante uma tranquilidade ao Vovô no confronto frente ao Maracanã, no PV. Todo cuidado é pouco, mas a diferença entre as duas equipes é gritante e dificilmente o bicolor, de boa campanha, conseguirá reverter.

Visto a sequência de jogos do Vovô no ano — Confiança na Copa do Brasil e possivelmente finais do Cearense — pode ser uma oportunidade para Léo Condé mesclar a equipe sem perder força." Ceará x Maracanã pelo Cearense 2025: provável escalação Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Dieguinho, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Matheus Araújo e Rômulo; Martinez, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé.