Ferroviário x Fortaleza ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 1°, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

De um lado, o sonho coral de retornar à final do Campeonato Cearense após oito anos; do outro, a ambição tricolor de chegar à oitava decisão consecutiva e, mais adiante, tentar retomar a hegemonia local. É este o cenário para o primeiro Clássico das Cores pela semifinal do Estadual, neste sábado, 1º, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Ferroviário x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube