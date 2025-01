Ceará x Iguatu pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Em momentos distintos, Ceará e Iguatu se enfrentam nesta quarta-feira, dia 29, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Enquanto o Alvinegro tem 100% de aproveitamento no torneio estadual e é líder isolado do Grupo A, o Azulão ainda não venceu e amarga a penúltima colocação do Grupo B, empatado em pontos com o Tirol.

Ceará x Iguatu pelo Cearense 2025: como chega o Vovô



Na rodada passada, o Vovô superou o Ferroviário no Clássico da Paz, por 2 a 1, com gols de Lourenço e Fernandinho. Foi a segunda vitória do time comandado pelo técnico Léo Condé na competição, que também derrotou o Tirol na estreia. Na tabela, o time alvinegro tem seis pontos somados, dois a mais que o Floresta, vice-líder da chave.