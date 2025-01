Ferroviário x Ceará pelo Estadual | veja escalação provável, retrospecto e análise

O Ferroviário está no Grupo B da competição estadual, ao lado de Fortaleza, Tirol, Barbalha e Iguatu. O Ceará faz parte do Grupo A, ao lado de Floresta, Cariri, Horizonte e Maracanã.

Sem tempo para lamentações após as derrotas na Copa do Nordeste, Ferroviário e Ceará mudaram o foco e têm atenção total no Clássico da Paz deste domingo, dia 26, às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

O Ceará estreou no Campeonato Cearense com vitória sobre o Tiradentes, por 2 a 1, no PV. Após o triunfo, que contou com atuação segura na maior parte do tempo, o Alvinegro acabou amargando um duro revés contra o Náutico, no Recife (PE), pelo Nordestão. Além do resultado negativo, o mal desempenho do Vovô também chamou a atenção negativamente – um contexto influenciado, em parte, pela falta de ritmo e entrosamento.

O Clássico da Paz, portanto, é uma oportunidade para o Alvinegro mostrar uma postura diferente da que apresentou nos Aflitos, no Recife (PE), diante do Timbu. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 24, o atacante Pedro Henrique comentou sobre o duelo com o Ferroviário, pregou respeito ao adversário e enfatizou que o Vovô precisa ter “humildade e pés no chão”.



"Peguei muitos clássicos de grandeza lá fora (na Europa), e aqui no Brasil também, no Sul e jogando pelo Corinthians. Sei da história do Ferroviário, do que contribuiu para o futebol cearense. A gente sabe da grandeza do nosso clube, mas com os pés no chão, respeitando o adversário. É um duelo que precisamos encarar com muito foco e profissionalismo”, concluiu.



Ferroviário x Ceará pelo Cearense 2025: como chega o Tubarão

O Tubarão da Barra chega para o embate querendo aliviar a pressão após duas derrotas consecutivas. Além do revés para o Sport, pela Copa do Nordeste, a equipe comandada pelo português Tiago Zorro também foi superada na estreia do Campeonato Cearense, pelo Horizonte. Nas duas partidas, ambas realizadas no PV, o Coral perdeu por 2 a 1.