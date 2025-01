Cearense 2025: Horizonte foca em consolidação e vagas em torneios nacionais

Galo do Tabuleiro contratou o técnico Leandro Campos, que acumula passagens por clubes importantes no futebol nordestino, como ABC-RN, Ceará e América-RN

Agora, o objetivo do Galo do Tabuleiro é terminar a primeira fase entre os seis primeiros clubes da competição para disputar as quartas de final e conquistar vagas em torneios nacionais.

Em sua segunda temporada consecutiva na elite do Campeonato Cearense, o Horizonte deseja alçar voos maiores na edição de 2025. No ano passado, o time conquistou a permanência no certame estadual após a disputa do Quadrangular do Rebaixamento.

Portanto, ciente da complexidade da meta, a diretoria se movimentou no mercado para reforçar seu elenco. Entre as novidades para a temporada estão o lateral-direito Dieguinho (ex-Caucaia), o volante Emerson Ocara e os atacantes Tico Baiano e Diego Dentinho (ex-Iguatu).

Além disso, visando o Estadual, o Horizonte contratou o técnico Leandro Campos, que acumula passagens por clubes importantes no futebol nordestino, como ABC-RN, Ceará e América-RN. Aos 60 anos, o treinador iniciou a pré-temporada com o elenco no dia 16 de dezembro.

“Nosso objetivo é se manter e buscar a classificação para competições nacionais. Neste ano, já vamos jogar a Série D, que foi uma conquista do campeonato passado. Vamos em busca novamente dessa conquista, além de uma vaga na Copa do Brasil. Temos que ter pés no chão, sabendo da capacidade financeira que podemos trabalhar. O Horizonte é um clube tradicional e muito querido. Temos um elenco jovem, com média de idade de 24 anos", disse Moacir Holanda, gerente de futebol do clube, ao Esportes O POVO.

A estreia da equipe da Região Metropolitana no Cearense 2025 acontecerá neste domingo, 19, às 18h30min (de Brasília), diante do Ferroviário. Os times se enfrentarão no Estádio Presidente Vargas.