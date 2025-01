Cearense 2025: com folha baixa, Barbalha foca em vaga na Série D do Brasileiro

Nas últimas temporadas, o Barbalha brigou contra o rebaixamento no Campeonato Cearense / Crédito: Divulgação / Barbalha

Presença constante na elite do futebol cearense nas últimas temporadas — não disputou apenas em 2021 —, o Barbalha busca, em 2025, superar seus próprios desafios internos para ter um bom rendimento no Campeonato Cearense desta temporada. O Esportes O POVO apurou que a Raposa do Cariri terá a menor folha do Campeonato Cearense, com um valor em torno de R$ 70 mil. Mesmo assim, a agremiação busca apagar a imagem deixada em 2024. Na oportunidade, o time, que sonhava com a vaga na Copa do Brasil, acabou ficando em último na fase classificatória e teve que disputar o quadrangular do rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, o foco segue sendo nacional, mas o torneio que o clube almeja é outro: Série D do Brasileiro. O estado do Ceará possui três vagas para a competição. Para conseguir tal feito, a equipe teria que chegar na semifinal do certame, algo inédito na história do clube.

Na preparação para a disputa do Cearense, os comandados de Jorge Luiz realizaram dois amistosos. Os resultados, no entanto, foram adversos. O primeiro, foi ainda no fim de 2024, diante do Sousa-PB, fora de casa, onde o time acabou sendo derrotado por 3 a 0. O segundo foi um duelo cearense contra o Iguatu, no Estádio Morenão, casa do Azulão, e mais uma derrota, dessa vez goleada por 4 a 0. Mesmo assim, o técnico Jorge Luiz prega confiança no desempenho do time na competição e já fez projeção da estreia diante do Floresta, neste sábado, 18, às 19 horas, fora de casa.

"A expectativa sempre é positiva. Ano passado estreamos contra o mesmo Floresta, jogando no PV e fizemos um grande jogo. Merecíamos a vitória, criamos as melhores oportunidades, mas o objetivo era não tomar gol", disse o treinador. "Esse ano da mesma forma. O Floresta é favorito, com treinador de nível nacional, ganhando vários amistosos, mas o Barbalha precisa estrear com um bom resultado para pensar em surpreender, mesmo sabendo das dificuldades", completou. Quem corrobora com as palavras do treinador é José Airton, presidente do Barbalha. "As expectativas são as melhores possíveis. Tanto da diretoria, torcida, comissão técnica e jogadores. Nós estamos trabalhando para dar condições ao elenco", comentou o dirigente.