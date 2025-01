Cearense 2025: Cariri almeja permanência e quer fazer calendário para 2026

O Cariri disputará a primeira divisão do Campeonato Cearense pela primeira vez em sua história / Crédito: Everton Gouveia/Cariri

Fundado no final de 2019, o Cariri vive um momento de ascensão e disputará a elite do Campeonato Cearense pela primeira vez em sua história. O clube, que saiu da Série C em 2023, conquistou o acesso na temporada passada ao derrotar o Icasa na semifinal da Série B – a equipe terminou o torneio como vice-campeã após perder a decisão para o Tirol. Estreante e vivendo o momento mais importante de sua história, o Cariri chega para a disputa do Campeonato Cearense 2025 com o objetivo inicial de permanecer na primeira divisão. Além disso, o presidente do clube, Rosenberg Pereira de Freitas, em conversa com o Esportes O POVO, contou que também almeja fazer calendário para 2026 – a vaga na Série D do Brasileiro é uma possibilidade.

"Nós temos a responsabilidade de não só estar representando a cidade de Juazeiro do Norte, mas toda a região do Cariri. Com muita fé em Deus e perseverança, acreditamos que, em 2025, vamos permanecer na elite e fazer história com o time do Cariri, para que, em 2026, consigamos voar ainda mais alto", disse o mandatário do Negro Anil.