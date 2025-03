Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza estreia na Série A contra Fluminense; Ceará foca no RB Bragantino

O Esportes do POVO é exibido na TV, pela TV O POVO (48.2), na Rádio O POVO CBN (FM 95,5), Rádio O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 28, do programa Esportes do POVO aborda as estreias das equipes cearenses no Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Fortaleza encara o Fluminense neste sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão, enquanto o Ceará se prepara para visitar o RB Bragantino na próxima segunda-feira, 31, às 20 horas.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.