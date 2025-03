CBF oficializa demissão de Dorival Júnior após goleada sofrida contra a Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a demissão do técnico Dorival Júnior na tarde desta sexta-feira, 28. O desligamento do profissional de 62 anos ocorre após a goleada vexatória sofrida para a Argentina na última terça, 25, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O comandante assumiu a Amarelinha em janeiro do ano passado. No período, esteve à frente da seleção em 16 partidas, onde acumulou sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de apenas 58%.