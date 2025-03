Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza perde para o CRB; Ceará é superado pelo Bahia

A edição desta terça-feira, 27, do Esportes do POVO terá a bancada comentando acerca dos jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário pela Copa do Nordeste. Além disso, o início de preparação para as estreias do Vovô e do Leão na Série A do Brasileirão 2025.

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.2), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.