Clássico-Rei que floresce: disputas entre Ceará e Fortaleza inspiram rachas pela Capital

Em dezenas de locais na Capital e do Interior, é comum que torcedores do Ceará entrem em campo com torcedores do Fortaleza, principalmente em semana que antecede qualquer um dos clássicos entre os maiores times do Estado. A principal motivação? Além da resenha, a ideia de poder, de certa maneira, sentir um pouco como é disputar o maior embate local como atleta, um sentimento que é compartilhado pelas Clandestinas FC, grupo feminino de racha que transforma, desde o início de 2024, os seus tradicionais rachas semanais em prévia do Clássico-Rei.

O coração de todo torcedor cearense, seja ele alvinegro ou tricolor, pulsa mais rápido quando a bola rola na Arena Castelão ou no estádio Presidente Vargas para um Clássico-Rei. Como o nome já diz, as disputas entre Ceará e Fortaleza imperam em terras alencarinas, parando a cidade especialmente nas finais do Campeonato Cearense como neste sábado, 22. O predomínio é tanto que não se restringe aos estádios.

“Cada uma defende seu time, mas aqui não tem confusão, briga. É o esporte, a gente tem que saber perder e competir. Esse ano já fizemos o segundo Clássico-Rainha e como eles vão se enfrentar várias vezes com a Série A, provavelmente vamos fazer mais clássicos aqui. 'Frescamos' e fazemos figurinhas umas com as outras, a rivalidade existe, mas tem muita resenha. Uma implica com a outra, mas fica tudo bem”, salienta.

De acordo com ela, os embates de Clássico-Rainha, apesar de iniciados somente no ano passado, devem tomar cada vez mais a agenda do grupo, já que eles acabaram promovendo uma boa convivência entre as torcedoras.

Até aqui, dois embates já ocorreram, todos eles com muita emoção. No primeiro, igualdade no placar, mas com chuva de bola na rede: 8 a 8 ao apito final. No segundo, que ocorreu durante o primeiro turno do Estadual, a vitória foi do Tricolor do Pici por 6 a 2, de virada. Às vésperas do Clássico-Rei deste sábado, 2, o grupo promoveu, a pedido do Esportes O POVO, um desafio do travessão, cuja vitória foi do Alvinegro de Porangabuçu na última cobrança das alternadas após empate em 2 a 2 nos seis primeiros chutes.

Para Ana Macedo, a esperança é de um jogo tranquilo na final do Estadual, sem todas as emoções do homônimo feito pelo Clandestinas FC. E como torcedora, ela também espera que o Leão do Pici consiga reagir em busca do título.

"Da perspectiva de quem organiza o racha eu desejo que seja um jogo tranquilo, que as equipes se respeitem e entreguem um bom futebol assim como nós fazemos por aqui. Como torcedora do Fortaleza, a expectativa é uma virada de chave: o time precisa reagir (contra) a má fase. É um ótimo momento para fazer acontecer tendo em vista que a vantagem é apenas 1 a 0. Nós temos um grupo bom que não encaixou ainda mas confiamos plenamente no (técnico Juan Pablo) Vojvoda e elenco", frisa.