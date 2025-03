Ex-jogador de time cearense é preso por suspeita de estupro, assaltos e extorsão

Atacante Tico Baiano (de amarelo) no jogo Maracanã x Horizonte, no Estádio Almir Dutra, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O atacante Tico Baiano, que defendeu o Horizonte no Campeonato Cearense de 2025, foi preso pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA), na última terça-feira, 18, por suspeita de estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal. Nascido em Feira de Santana (BA), o jogador de 25 anos teria cometido os atos na terra natal. O Horizonte se manifestou em nota e informou que não tem mais vínculo com o atleta. De acordo com a PC-BA, 11 mulheres, entre 18 e 43 anos, teriam sido vítimas de Carlos Eduardo Bastos dos Santos. As supostas vítimas, que são estudantes ou garotas de programa de Feira de Santana, começaram a fazer denúncias contra o atleta em junho de 2024, quando as investigações tiveram início. Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva nessa terça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As garotas de programa, segundo a Polícia Civil, relataram que Tico Baiano se passava por cliente e, ao chegar ao local, "utilizava arma de fogo para roubar e extorquir as mulheres". Ainda teria, em alguns episódios, "obrigado que elas fizessem transferências bancárias e também roubou uma quantia em espécie".

Já com as estudantes, o atacante teria invadido a casa de duas delas utilizando uma faca e cometeu crimes, com as mulheres ficando "pelo menos três horas em poder do suspeito". Além disso, ele teria roubado e extorquido outra. No futebol cearense, Tico Baiano defendeu o Floresta, em 2023, e o Horizonte, em 2023, 2024 e 2025. Na atual temporada, o camisa 7 marcou três gols em sete jogos no Estadual. O Galo do Tabuleiro informou que não tem contrato com o jogador, que se transferiu para o Crac-GO, mas não chegou a entrar em campo. O clube goiano também se pronunciou (leia abaixo). O Esportes O POVO não localizou a defesa de Tico Baiano. Caso haja manifestação por parte do jogador ou dos advogados, a matéria será atualizada.

Tico Baiano no jogo Ferroviário x Horizonte, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 Crédito: Lucas Emanuel/FCF Veja nota oficial do Horizonte: "O Horizonte Futebol Clube vem a público informar que tem conhecimento da situação envolvendo o atleta Carlos Eduardo Bastos dos Santos, conhecido como Tico Baiano, conforme noticiado por veículos de imprensa na manhã desta quarta-feira (19). Mesmo sem contrato vigente com o Horizonte FC, o clube esclarece que o referido jogador possui vínculo contratual com o Feirense-BA e esteve cedido por empréstimo ao Horizonte FC durante a disputa do Campeonato Cearense, tendo seu vínculo temporário encerrado com o término da participação do clube na competição. Após seu retorno à equipe baiana, o atleta foi posteriormente emprestado ao CRAC-GO, onde vinha atuando na fase final do Campeonato Goiano.